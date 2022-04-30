Клопп высказался о том, повлияет ли продление его контракта на соглашения с Мане и Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос журналиста о том, может ли повлиять его продление контракта с клубом на ситуацию с истекающими соглашениями нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха.
«У них собственная жизнь. У меня прекрасные отношения с каждым из них. Мы просто можем гарантировать, что каждый, кто хочет быть здесь, знает, чего ему ожидать», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на коллегу – Дэйва Окопа.
Напомним, 28 апреля, «Ливерпуль» объявил о продлении соглашения с Клоппом. Клуб не разглашал детали сделки, однако ранее журналист Давид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.
Контракты с 30-летним Мане и 29-летним Салахом истекают в июле 2023 года. В нынешнем сезоне Садио принял участие в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи, у Мохамеда – 30 голов и 14 ассистов в аналогичном количестве встреч.
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