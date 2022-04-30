Жиру: в концовке сезона «Милан» испытывает больше давления

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о борьбе за скудетто в Серии А.



«В концовке сезона мы испытываем больше давления, но команда сосредоточена на своей цели — выиграть следующую игру. Каждый из нас должен мечтать, думать и дышать этим чемпионством. Мы хотим выиграть скудетто. Если победный гол забью не я, а кто-то другой, я не буду возражать. Я просто хочу, чтобы «Милан» победил. Мы все хотим прожить уникальную историю», — цитирует Жиру Football Italia.



После 34 матчей «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий следом «Интер» на 2 очка.

В текущем сезоне Жиру сыграл за «Милан» в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав 3 голевые передачи.