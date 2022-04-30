Почеттино остался доволен игрой «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью со «Страсбургом» (3:3) в 35-м туре чемпионата Франции.



«Думаю, это была игра, которую мы заслужили. Мы не выиграли, но я видел на поле несколько замечательных вещей. Считаю, что сегодня мы были лучше и сыграли профессионально, что вселяет позитив. Мы пропустили в концовке матча, и это немного разочаровывает», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.



После 35 сыгранных туров «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 79 очков. Парижский клуб в предыдущем туре досрочно стал чемпионом страны. «Страсбург» (57) – на пятой строчке.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Труа» на домашнем поле, а «Страсбург» встретится с «Брестом» в гостях.