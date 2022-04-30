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«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с Нико

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с Нико
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Каталонская «Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с молодым полузащитником Нико Гонсалесом, сообщает Marca.

Источник также сообщает, что каталонцы видят в Нико одного из ключевых игроков предстоящих сезонов и постараются убедить его продлить контракт до 2028 года.

20-летний Нико Гонсалес является воспитанником «Барселоны», в текущем сезоне провёл за клуб лишь 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt составляет € 25 млн, а контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 33-го тура Ла Лиги «Барселона» имеет в активе 63 очка и занимает третье место в таблице, отставая от лидера — «Реала» (Мадрид) — на 15 очков.

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