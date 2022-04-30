Джорджина Родригес поддержала Роналду, опубликовав первую запись в сети после смерти сына

Супруга нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова появилась в социальных сетях впервые после сообщения о смерти новорожденного сына и приветствия их дочери дома, сообщает Marca.

Родригес опубликовала фотографию Роналду, на котором он показывает пальцем и смотрит в небо, посвящая этот жест умершему ребёнку после забитого гола в ворота лондонского «Арсенала» в матче 34 тура английской Премьер-лиги (победа «Арсенала»3:1).

Не написав никакого текста, Джорджина сопроводила сообщение только белым сердечком, выразив любовь и восхищение футболисту.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Джорджина Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик скончался, о чём Криштиану Роналду сообщил в одной из социальных сетей.