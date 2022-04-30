Серхио Рамос: постараюсь выйти на свой лучший уровень в концовке сезона

Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поделился эмоциями после матча со «Страсбуром» в 35-м туре чемпионата Франции.



«Страсбур» — очень интенсивная команда. Они не сдавались и продолжали бороться до последних минут. Мы же можем играть качественнее, можем улучшить какие-то вещи.



Я счастлив вернуться на поле. Рад, что так часто играю. Постараюсь выйти на свой лучший уровень в концовке сезона и в следующем сезоне», — приводит слова Рамоса L'Equipe.



Напомним, в прошлое летнее трансферное окно Рамос перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Ранее Рамос высказался о качествах, наиболее необходимых для современных футболистов.

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