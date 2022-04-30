«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за трансфер Осимхена
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Английский «Манчестер Юнайтед» является лидером в трансферной борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, главным соперником «МЮ» в вопросе перехода нигерийца является лондонский «Арсенал», который имеет большие шансы на попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, нежели сами манкунианцы.
Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Текущая трансферная стоимость Осимхена согласно Transfermarkt составляет € 60 млн.
В нынешнем сезоне Серии А Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 23 матча, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.
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