«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за трансфер Осимхена

Английский «Манчестер Юнайтед» является лидером в трансферной борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, главным соперником «МЮ» в вопросе перехода нигерийца является лондонский «Арсенал», который имеет большие шансы на попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, нежели сами манкунианцы.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Текущая трансферная стоимость Осимхена согласно Transfermarkt составляет € 60 млн.

В нынешнем сезоне Серии А Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 23 матча, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.