Джеррард — о продлении контракта Клоппа с «Ливерпулем»: фантастическая новость

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о продлении контракта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Все болельщики «Ливерпуля» по всему миру в восторге от этой новости. Поздравляю Юргена и его команду. Это будет самое важное подписание «Ливерпуля» на многие годы вперёд. Вот какого высокого мнения мы о Клоппе. Он, безусловно, этого заслуживает. Фанаты давно жаждут этого продления контракта. Он создал команду мирового класса. Это фантастическая новость», — приводит слова Джеррарда Anfield Watch.
Ранее «Ливерпуль» объявил о пролонгировании соглашения с Клоппом. Клуб не разглашает детали сделки, однако ранее журналист Давид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.
- 30 апреля 2022
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