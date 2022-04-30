Бека-Бека: если бы я хотел играть на публику — был бы клоуном в цирке

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, почему после каждого матча подходит к фанатской трибуне.



«Это в моей природе: я человек, который уважительно относится ко всем. Знаю, что наши болельщики безгранично любят игроков и клуб. Поэтому часть моих обязанностей — радовать наших болельщиков, я здесь именно для этого.



Если бы я хотел играть на публику — был бы клоуном в цирке. Всё, что я делаю для болельщиков, идёт от сердца.



Не люблю обещания, но на данный момент даже не думаю о том, чтобы играть за какую-либо другую российскую команду, кроме «Локомотива», — цитирует Бека-Бека «Матч ТВ».



20-летний Бека-Бека перешёл в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана» за € 6 млн. За новую команду полузащитник в 14 матчах Российской Премьер-Лиги отдал четыре результативные передачи. Также на его счету шесть проведённых встреч в Лиге Европы и одна в рамках Кубка России.