Бека-Бека: если бы я хотел играть на публику — был бы клоуном в цирке

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, почему после каждого матча подходит к фанатской трибуне.
«Это в моей природе: я человек, который уважительно относится ко всем. Знаю, что наши болельщики безгранично любят игроков и клуб. Поэтому часть моих обязанностей — радовать наших болельщиков, я здесь именно для этого.
Если бы я хотел играть на публику — был бы клоуном в цирке. Всё, что я делаю для болельщиков, идёт от сердца.
Не люблю обещания, но на данный момент даже не думаю о том, чтобы играть за какую-либо другую российскую команду, кроме «Локомотива», — цитирует Бека-Бека «Матч ТВ».
20-летний Бека-Бека перешёл в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана» за € 6 млн. За новую команду полузащитник в 14 матчах Российской Премьер-Лиги отдал четыре результативные передачи. Также на его счету шесть проведённых встреч в Лиге Европы и одна в рамках Кубка России.
- 30 апреля 2022
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
10:24
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
08:30
-
07:55
-
04:04
-
03:42
-
03:03
-
02:38
-
02:19
-
02:10
-
02:00
-
01:42
-
01:37
-
01:18
-
01:15
-
00:43
-
00:19
-
00:08
-
00:06