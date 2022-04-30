«Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Football Insider.



По информации источника, английский клуб сделал выгодное предложение аргентинскому футболисту. «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.



Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Италии, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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