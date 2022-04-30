Венсан Компани может возглавить «Бёрнли»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бёрнли», сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство клуба заинтересовано в приглашении специалиста. Кроме того, оно прорабатывает варианты с приглашением главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни. На данный момент «Бёрнли» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. От зоны вылета команду отделяет два очка.
Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет. В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» играющим тренером, завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью.
- 30 апреля 2022
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