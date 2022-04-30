«Динамо» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Динамо» — «Урал». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (24) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).
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