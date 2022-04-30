«Манчестер Сити» готов расстаться с Риядом Марезом
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Give me Sport. По информации источника, руководство «горожан» готово рассмотреть предложения по футболисту.
Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру в Серии А. Вингером «Манчестер Сити» интересуется «Милан». Потенциальный трансфер алжирского полузащитника «Манчестер Сити» оценивается в € 40 млн. Отмечается, что «Милан» смущает только зарплата игрока, которая, по информации источника, составляет около € 6 млн в год.
Рияд Марез провёл в составе «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал девять результативных передач.
Новость по темеРияд Марез может перейти в «Милан» за € 40 млн
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