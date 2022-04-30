Билялетдинов: «Рубин» в матче с «Сочи» рискует упасть в стыки. «Химки» наступают на пятки

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Шансы на победу у команд одинаковые. «Сочи» бьётся за третье место, до «Динамо» им будет тяжело добраться. «Рубин» рискует упасть в зону стыков, потому что «Химки» на пятки наступают. Не без изъянов действия в обороне у обеих команд. Надо постараться заставить ошибиться и ту и другую команду. Будет бескомпромиссная игра. Я ожидаю интересного матча», — сказал Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Сочи» состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Сочи».
- 30 апреля 2022
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