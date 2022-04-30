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«Краснодар» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Краснодар» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Ростов». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Краснодар» набрал 39 очков в 25 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (34) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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