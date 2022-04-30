«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на пятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).
- 30 апреля 2022
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
15:54