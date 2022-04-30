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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на пятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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