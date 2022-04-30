Топ-5 спортивных видео в Клипах ВКонтакте за неделю
Поделиться
Если вы без ума от спорта, включайте подборку роликов от «Чемпионата» ниже. Каждую неделю мы публикуем топ-5 самых просматриваемых спортивных видео в Клипах ВКонтакте.
На этот раз в подборку попали Гриша Анфилофьев, Карина Хафизова, Семён Черепко, Ваня Тихий и Денис Черногузов.
А если не знаете, что такое Клипы ВКонтакте, рассказываем. Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Здесь можно вдохновиться спортивными достижениями авторов клипов, узнать что-то новое, посмеяться или просто позалипать на приятное. Попробуйте!
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
10:24
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
08:30
-
07:55
-
04:04
-
03:42
-
03:03
-
02:38
-
02:19
-
02:10
-
02:00
-
01:42
-
01:37
-
01:18
-
01:15
-
00:43
-
00:19
-
00:08
-
00:06
Партнерский контент