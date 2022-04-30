Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 27-го тура
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Сегодня, 30 апреля, матчами «Динамо» — «Урал» и «Рубин» — «Сочи» стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 27-м туре состоятся следующие восемь встреч:
30 апреля (суббота)
- «Динамо» — «Урал» (Москва, 14:00 мск);
- «Рубин» — «Сочи» (Казань, 14:00 мск);
- «Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 16:30 мск);
- «Зенит» — «Локомотив» (Санкт-Петербург, 19:30 мск);
1 мая (воскресенье)
- «Спартак» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск);
- «Химки» — «Уфа» (Химки, 16:30 мск);
- «Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 19:00 мск);
2 мая (понедельник)
- «Арсенал» — «Нижний Новгород» (Тула, 19:00 мск).
После 26 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков. В тройку лидеров также входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).
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