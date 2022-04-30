Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 27-го тура

Сегодня, 30 апреля, матчами «Динамо» — «Урал» и «Рубин» — «Сочи» стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 27-м туре состоятся следующие восемь встреч:



30 апреля (суббота)

«Динамо» — «Урал» (Москва, 14:00 мск);

«Рубин» — «Сочи» (Казань, 14:00 мск);

«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 16:30 мск);

«Зенит» — «Локомотив» (Санкт-Петербург, 19:30 мск);

1 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск);

«Химки» — «Уфа» (Химки, 16:30 мск);

«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 19:00 мск);

2 мая (понедельник)

«Арсенал» — «Нижний Новгород» (Тула, 19:00 мск).

После 26 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков. В тройку лидеров также входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).