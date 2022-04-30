Конте: в «Тоттенхэме» я хочу бороться за трофеи, а не только за 6-8 места

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о целях работы в английской команде.



«В конце сезона мы обсудим всё с руководством клуба, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон. Мне очень нравится «Тоттенхэм», а дальше будем смотреть. Не забывайте, что мне нравится быть амбициозным. Я хочу бороться за трофеи, а не только за 6-8 места», — цитирует Конте спортивный журналист Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что Конте с нового сезона может заменить в «ПСЖ» их главного тренера Маурисио Почеттино. Говорилось, что итальянский специалист даже озвучил три условия своей работы в клубе и назвал зарплату, которую хочет получать на новой работе. «Тоттенхэм» Конте тренирует с ноября 2021 года.

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