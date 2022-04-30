Радимов: «Зенит» — фаворит матча с «Локомотивом». У петербуржцев нет такой чехарды

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив», который состоится сегодня, 30 апреля.
«Вы верите в то, что «Динамо» проиграет «Уралу»? Я думаю, что «Динамо» не уступит и чемпионство «Зениту» придётся отложить.
«Зенит» — фаворит предстоящего матча. У него отрыв шесть очков за четыре тура — это раз. Второй момент — команда Семака очень хорошо играет дома. «Локомотив» в прошлом матче мне понравился. Очень хорошо атаковали. Только какой «Локомотив» настоящий: тот, который 70 минут атаковал, или тот, у которого начались проблемы, когда «Нижний» остался в меньшинстве.
«Зенит» более опытная команда. Футболисты давно вместе, тренер их прекрасно знает. Внутри нет такой чехарды, как у «Локомотива». Поэтому петербуржцы — фавориты», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 апреля 2022
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