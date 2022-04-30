«СКА-Хабаровск» переиграл «Факел» и сократил отставание от зоны стыков за повышение в РПЛ

30 апреля состоялся матч 35-го тура Футбольной национальной лиги, в котором между собой сошлись «СКА-Хабаровск» и «Факел». Игра прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Она завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.



На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Факела» Хызыр Аппаев. На 72-й минуте форвард «СКА-Хабаровск» Камран Алиев восстановил равновесие. А в компенсированное ко второму тайму время нападающий Давид Караев принёс хозяевам победу.

Параллельно проходил матч, в котором «Енисей» принимал «КАМАЗ». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась ничейным исходом – 0:0.

«Факел» набрал 62 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей» (60) – на четвёртой позиции. «СКА-Хабаровск» (59) – на пятой строчке. «КАМАЗ» (36) – на 18-м месте.