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«Динамо» — «Урал»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Динамо» — «Урал»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

Запасные: Будачёв, Плиев, Паршивлюк, Сазонов, Кутицкий, Осокин, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кульмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

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