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«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Сочи».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Попов, Ангбан, Мелкадзе.

«Сочи» набрал 46 очков в 26 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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