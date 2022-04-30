«Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом» на «ВТБ Арене»

Московское «Динамо» анонсировало товарищеский матч с «Амкалом» в своих социальных сетях. Бело-голубые в июне проведут товарищеский матч с командой блогеров. Он пройдёт на поле «ВТБ Арены». Точная дата и время начала встречи будут определены позднее.



«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта – блогер Герман «Эль Класико».



Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Динамо» — «Урал». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал». «Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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