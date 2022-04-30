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Бакаев — о «Крыльях Советов»: «Спартаку» с такими соперниками играть интереснее

Бакаев — о «Крыльях Советов»: «Спартаку» с такими соперниками играть интереснее
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Мне кажется, «Крылья» будут играть как всегда открыто. Самарцы и в первом круге играли довольно смело. Жду, что они побегут в атаку, а там посмотрим. Передняя линия у «Крыльев» быстрая, агрессивная. Например, Глушенков, который арендован у «Спартака». Матч должен получиться хороший. Конечно, нужно побеждать, отступать уже некуда. Нам с такими соперниками играть интереснее. Да и болельщикам больше нравится, когда обе команды много атакуют, а не сидят у своих ворот», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».

Матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» состоится завтра, 1 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

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