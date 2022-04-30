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Широков — о заявлении Чеферина: слабо верю, что российские клубы вернут в еврокубки

Широков — о заявлении Чеферина: слабо верю, что российские клубы вернут в еврокубки
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина.

«И что с этих слов? Он же не единолично решает это, поэтому тут нечего обсуждать. Ничего не изменилось. Решает конгресс. Посмотрим, что будет на конгрессе. Если это решает конгресс, то я слабо верю, что российские клубы вернут в еврокубки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА.

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