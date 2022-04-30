Бышовец — о заявлении Чеферина: справедливые слова, соответствующие всем положениям УЕФА

Российский специалист Анатолий Бышовец отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.

«Очень приятное сообщение. Думаю, оно очень справедливое и соответствует всем нормам и положениям УЕФА и ФИФА. Я хотел бы, чтобы российские клубы вернули в еврокубки. Этим живут и болельщики, и футболисты, и все, кто сегодня смотрит то, что происходит в еврокубках. Это то самое, что нам необходимо.



Почему так резко поменяли свою точку зрения? Трудно сказать, чем это вызвано. Не хотелось бы всё это сводить только к геополитике. Однако то, что мы сейчас имеем — это результат того, что было связано с неоправданными и несправедливыми санкциями», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.