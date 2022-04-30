«Никуда они от России не денутся». Ловчев — о заявлении главы УЕФА Чеферина

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление президента УЕФА Александра Чеферина.
«Не считаю это неожиданным. Ранее ФИФА приняла решение сделать русский язык международным. Вся спортивная повестка сегодня: «Россия — плохо. Россию надо давить». Это всё равно будет потихоньку заканчиваться. Никуда они от России не денутся. В итоге все будут понимать, что происходит и как. Но я не верю, что сейчас российские клубы будут участвовать в еврокубках», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.
- 30 апреля 2022
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