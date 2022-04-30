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«Никуда они от России не денутся». Ловчев — о заявлении главы УЕФА Чеферина

«Никуда они от России не денутся». Ловчев — о заявлении главы УЕФА Чеферина
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление президента УЕФА Александра Чеферина.

«Не считаю это неожиданным. Ранее ФИФА приняла решение сделать русский язык международным. Вся спортивная повестка сегодня: «Россия — плохо. Россию надо давить». Это всё равно будет потихоньку заканчиваться. Никуда они от России не денутся. В итоге все будут понимать, что происходит и как. Но я не верю, что сейчас российские клубы будут участвовать в еврокубках», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.

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