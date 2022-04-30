«Краснодар» — «Ростов»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Газинский, Якимов, Мацукатов, Ильин, Сабуа, Апеков, Самко.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Терентьев, Лангович, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев.
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