«Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счётом 6:0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 6:0.
На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. Результативную передачу отдал нападающий сочинской команды Матео Кассьерра. На 42-й минуте нападающий Жоаозиньо упрочил преимущество гостей в счёте. На 52-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи полузащитника гостей Кристиана Нобоа. На 83-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика отправил четвёртый мяч в ворота «Рубина». Через 2 минуты хавбек гостей Ивелин Попов забил пятый мяч в этой встрече. В концовке матча форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе установил итоговый счёт.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).
- 30 апреля 2022
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