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«Динамо» уступило «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ. Бикфалви оформил дубль

«Динамо» уступило «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ. Бикфалви оформил дубль
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — «Урал». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Гости одержали победу — 3:2.

На 7-й минуте московское «Динамо» открыло счёт. Гол забил полузащитник Арсен Захарян. А на 29-й минуте счёт сравнял хавбек «Урала» Эрик Бикфалви.

На 31-й минуте полузащитник Даниэль Мишкич вывел гостей вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

На 81-й минуте взятием ворот отличился нападающий хозяев Клинтон Н'Жье. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
30 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
1:0 Захарян – 7'   1:1 Бикфалви – 28'   1:2 Мишкич – 31'   1:3 Бикфалви – 67'   2:3 Н'Жье – 81'
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