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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня. Турнирные расклады

«Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня. Турнирные расклады
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Урал». Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня, 30 апреля. Чтобы завоевать титул сегодня, «Зенит» должен обыграть «Локомотив» с любым счётом. Если «Динамо» после этого одержит победы в последних трёх встречах, а «Зенит» — уступит, то по результатам очных встреч «Зенит» превзойдёт «Динамо».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив».

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