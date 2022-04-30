Канчельскис: «Зенит» обыграет «Локомотив» и станет чемпионом. Спасибо «Динамо» за борьбу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал» (2:3).

«Хорошо, что «Динамо» до конца сражалось, — это интересно. А так, бороться с «Зенитом» тяжело. Сейчас всё справедливо и очевидно. Сегодня петербуржцы обыграют «Локомотив» и станут чемпионами. Но надо отдать должное «Динамо» за борьбу. Спасибо за то, что бились до конца», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, после поражения «Динамо» санкт-петербургский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня, 30 апреля. Чтобы завоевать титул сегодня, «Зенит» должен обыграть «Локомотив» с любым счётом. Если «Динамо» после этого одержит победы в последних трёх встречах, а «Зенит» уступит, то по результатам очных встреч «Зенит» превзойдёт «Динамо».