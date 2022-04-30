«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 35-го тура ФНЛ
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Торпедо» принимало «Краснодар-2». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Денис Лаптев. На 75-й минуте гол забил защитник Алексей Шумских.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Куликов. Помогали ему ассистенты Дмитрий Серебряков и Степан Щербаков. Резервный рефери – Алексей Лапатухин.
После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. «Краснодар-2» с 49 очками находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72).
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