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«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 35-го тура ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 35-го тура ФНЛ
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Торпедо» принимало «Краснодар-2». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Денис Лаптев. На 75-й минуте гол забил защитник Алексей Шумских.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Куликов. Помогали ему ассистенты Дмитрий Серебряков и Степан Щербаков. Резервный рефери – Алексей Лапатухин.

После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. «Краснодар-2» с 49 очками находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72).

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Лаптев – 19'   2:0 Шумских – 75'
Удаления: Рязанцев – 90+3' / нет
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