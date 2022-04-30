Канчельскис — о поражении «Рубина»: счёт 0:6 — это уже не футбол, а хоккей
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о разгромном поражении «Рубина» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:6).
«Вопрос по будущему Слуцкого не ко мне, а к руководителям «Рубина». Конечно, проигрывать 0:6 — безобразие. Так нельзя играть в футбол. Это не футбол, а хоккей. Хотя даже в него сейчас так не играют. Но я не буду никого ругать или советовать, пускай сами между собой разбираются и думают, что делать дальше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).
Новость по теме«Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счётом 6:0
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