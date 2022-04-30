Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке после разгромного поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:6) высказался о возможной отставке.
«Доработаю ли этот сезон? Вы можете задать этот вопрос руководству клуба. У нас есть внутренние определённые договорённости. У «Рубина» есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат компенсации.
Хотел бы я доработать в «Рубине» до конца сезона? Если ты хлебаешь такой большой ложкой, то надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция. У клуба может бы иная позиция», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».
50-летний специалист возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Контракт тренера с казанским клубом рассчитан до июня 2024 года.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России — «Зенит».
- 30 апреля 2022
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