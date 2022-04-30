«Реал» и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эспаньола» на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».
«Реал»: Куртуа, Марсело, Вальехо, Васкес, Каземиро, Камавинга, Себальос, Модрич, Асенсио, Родриго, Диас.
«Эспаньол»: Лопес, Видаль, Гомес, Калеро, Кабрера, Эррера, Дардер, Мелендо, де Вильена, Пуадо, де Томас.
Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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