«Реал» и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эспаньола» на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».



«Реал»: Куртуа, Марсело, Вальехо, Васкес, Каземиро, Камавинга, Себальос, Модрич, Асенсио, Родриго, Диас.



«Эспаньол»: Лопес, Видаль, Гомес, Калеро, Кабрера, Эррера, Дардер, Мелендо, де Вильена, Пуадо, де Томас.



Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».