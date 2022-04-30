Голевая феерия в Казани. Видеообзор матча «Рубин» — «Сочи»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 6:0.
На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. Результативную передачу отдал нападающий сочинской команды Матео Кассьерра. На 42-й минуте нападающий Жоаозиньо упрочил преимущество гостей в счёте. На 52-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 83-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика отправил четвёртый мяч в ворота «Рубина». Через две минуты хавбек гостей Ивелин Попов забил пятый мяч в этой встрече. В концовке матча форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе установил итоговый счёт. Результативную передачу отдал Тимофей Маргасов.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).
- 30 апреля 2022
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
15:54