В «Сочи» не считают грандиозной победу в матче с «Рубином» со счётом 6:0
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил разгромную победу клуба в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (6:0). Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани.
«Не назвал бы эту победу грандиозной. Ребята — молодцы, хорошо сыграли. Они владели инициативой и в первом, и во втором тайме. Выполнили те задачи, которые были поставлены. Забили много — хорошо. Но расслабляться мы не будем. Впереди важные туры, поэтому концентрируемся», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте.
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