Шатов: чемпионская гонка — формальность. С титулом «Зенита» всё давно было решено

Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2).
«Продолжали гнуть линию, пытались играть в футбол, в короткий и средний пас. У «Динамо» не такая мобильная линия защиты, главное было — преодолеть их атакующую линию, которая хорошо вступает в прессинг. Стали качественно проходить их, после того как успокоились и перестали ошибаться.
Приятно ли, что убили чемпионскую гонку, с учётом моего прошлого? Ничего особенного. С чемпионством всё давно было решено, остальное — формальности. «Зенит» даже не смотрел матч. Им надо брать свои очки. Замечательно, что сегодня уже могут стать чемпионами. Мой родной город будет гулять, веселиться. Буду болеть за «Зенит», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 апреля 2022
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
15:54