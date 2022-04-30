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Шатов: чемпионская гонка — формальность. С титулом «Зенита» всё давно было решено

Шатов: чемпионская гонка — формальность. С титулом «Зенита» всё давно было решено
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Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2).

«Продолжали гнуть линию, пытались играть в футбол, в короткий и средний пас. У «Динамо» не такая мобильная линия защиты, главное было — преодолеть их атакующую линию, которая хорошо вступает в прессинг. Стали качественно проходить их, после того как успокоились и перестали ошибаться.

Приятно ли, что убили чемпионскую гонку, с учётом моего прошлого? Ничего особенного. С чемпионством всё давно было решено, остальное — формальности. «Зенит» даже не смотрел матч. Им надо брать свои очки. Замечательно, что сегодня уже могут стать чемпионами. Мой родной город будет гулять, веселиться. Буду болеть за «Зенит», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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