«Рубин» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» разгромно проиграл «Сочи» — 0:6.



Данное поражение стало самым крупным для команды из Казани в чемпионате России. Ранее «Рубин» пропускал по шесть мячей в матче с ЦСКА (1:6), который прошёл в марте 2022 года, а также в апрельской игре 2014 года с «Зенитом» (2:6).



По пять мячей в ворота «Рубина» забивали «Зенит» (5:0) в сентябре 2019 года и «Ростов» (5:1) в ноябре 2021 года.



«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России – «Зенит».