Шатов: кто прервёт гегемонию «Зенита» — будет молодец. Пока попахивает пятым титулом

Полузащитник «Урала» Олег Шатов, ранее выступавший за «Зенит», считает, что клуб из Санкт-Петербурга продолжит побеждать в Российской Премьер-Лиге.

У «Зенита» — качественная команда, хороший тренер, всё есть для того, чтобы команда прогрессировала. Никаких подводных течений, чёткая игра. Тяжело будет прервать гегемонию «Зенита». Тот, кто это сделает, будет большой молодец. Но пока, если ничего не поменяется, там пятым и шестым чемпионством попахивает. Но ничего страшного. В Германии то же самое», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Зенит» может оформить четвёртое чемпионство страны подряд, если сегодня, 30 апреля, в матче 27-го тура РПЛ дома обыграет московский «Локомотив».