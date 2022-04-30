Шатов: Иванов не дал двойные премиальные за победу в матче с «Динамо» — зажал

Полузащитник «Урала» Олег Шатов рассказал, что футболисты клуба из Екатеринбурга не получили двойные премиальные за победу над «Динамо» (3:2) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Иванов двойные премиальные не дал, так и напишите — зажал. С чем связано моё спокойствие? Я в команде, мне не надо никому ничего доказывать, просто показывать, что умею. На меня ничего не давит. А когда на человека ничего не давит, он показывает лучшие качества», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).