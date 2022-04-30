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Скончался футбольный агент Мино Райола. Об этом объявила его семья

Скончался футбольный агент Мино Райола. Об этом объявила его семья
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Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью лёгких, сообщает в соцсетях селекционера его семья.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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