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Слуцкий — о поражении от «Сочи» 0:6: за всю свою карьеру я не помню такого результата

Слуцкий — о поражении от «Сочи» 0:6: за всю свою карьеру я не помню такого результата
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ.

«Пока я не дам рецепты, что и как будет. Понятно, что бы ты ни говорил — это очень болезненный удар по самолюбию каждого из нас. В любом случае особо времени у нас нет. Осталось три тура. Надо максимально качественно их провести, чтобы набрать максимальное количество очков в этих матчах. Никаких претензий к арбитрам нет.

В осенней части мы обыграли «Сочи», когда у нас была полноценная команда. Мы в прошлом чемпионате после первой части были девятыми, а закончили четвёртыми. Вопрос же был, почему на сегодняшний день такая разница. На мой взгляд — ответ очевиден.

Самое разгромное и обидное поражение? Я пытаюсь вспомнить и не помню такого результата. Я думаю, что это самое крупное поражение в моей карьере», — рассказал Слуцкий на пресс-конференции.

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