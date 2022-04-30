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«Вильярреал» проиграл одному из аутсайдеров Примеры – «Алавесу»

«Вильярреал» проиграл одному из аутсайдеров Примеры – «Алавесу»
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На четвёртой минуте отличился защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия, ему ассистировал Хоселу.

Лагуардия выводит «Алавес» вперёд:

На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Гонсало Эскаланте, голевой пас отдал Рубен Дуарте.

Гол Эскаланте:

На 47-й минуте взятием ворот отметился нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе, результативную передачу оформил Джовани Ло Чельсо.

Результативный удар Чуквезе:

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После 34 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 52 очка. «Алавес» (28) – на предпоследней, 19-й строчке.

Испания - Примера. 34-й тур
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Лагуардия – 4'   2:0 Эскаланте – 31'   2:1 Чуквезе – 47'
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