«Вильярреал» проиграл одному из аутсайдеров Примеры – «Алавесу»

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На четвёртой минуте отличился защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия, ему ассистировал Хоселу.
Лагуардия выводит «Алавес» вперёд:
На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Гонсало Эскаланте, голевой пас отдал Рубен Дуарте.
На 47-й минуте взятием ворот отметился нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе, результативную передачу оформил Джовани Ло Чельсо.
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После 34 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 52 очка. «Алавес» (28) – на предпоследней, 19-й строчке.
- 30 апреля 2022
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