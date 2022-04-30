Колыванов: наверное, Слуцкому должно быть стыдновато. «Сочи» — не «Ливерпуль» или «Реал»

Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Рубина» от «Сочи» (0:6) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, Леониду Викторовичу должно быть стыдновато. Пропускать шесть от «Сочи»… это всё-таки не «Ливерпуль» или «Реал». Можно каждый раз говорить о вине судей, уехавших футболистах, но другие же специалисты работают. Другие как-то выходят из таких ситуаций. Тренер должен заниматься подготовкой команды. Значит, что-то там происходит, раз шесть от «Сочи» пропускают», — рассказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России – «Зенит».