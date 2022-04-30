У Антона Шунина худший личный процент спасений в РПЛ за шесть лет

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин пропустил три мяча в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3). В нынешнем сезоне чемпионата страны 35-летний вратарь отбил 63% ударов по своим воротам — худший показатель в лиге для Шунина с сезона-2015/2016. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Также Шунин пропустил на четыре ожидаемых гола больше. Это худший показатель среди всех вратарей чемпионата России.



В нынешнем сезоне Шунин в 24 матчах РПЛ пропустил 27 голов и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между Шуниным и «Динамо» истекает в 2024 году.

«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).