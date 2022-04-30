У Антона Шунина худший личный процент спасений в РПЛ за шесть лет

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин пропустил три мяча в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3). В нынешнем сезоне чемпионата страны 35-летний вратарь отбил 63% ударов по своим воротам — худший показатель в лиге для Шунина с сезона-2015/2016. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Также Шунин пропустил на четыре ожидаемых гола больше. Это худший показатель среди всех вратарей чемпионата России.
В нынешнем сезоне Шунин в 24 матчах РПЛ пропустил 27 голов и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между Шуниным и «Динамо» истекает в 2024 году.
«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).
- 30 апреля 2022
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:53