«Спартак-2» разгромно проиграл «Нефтехимику» в домашнем матче ФНЛ
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова – поле № 4» в Москве в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Спартак-2» принимал «Нефтехимик». Гости одержали разгромную победу – 4:0.
На 14-й минуте счёт открыл защитник Никита Калугин. Через шесть минут преимущество «Нефтехимика» удвоил полузащитник Павел Баранов.
На 32-й минуте хавбек Егор Пруцев довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте взятием ворот отметился нападающий Максим Данилин.
После 35 сыгранных туров «Нефтехимик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 52 очка. «Спартак-2» с 49 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 72 очка.
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