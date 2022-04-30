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«Реал» — «Эспаньол»: Родриго оформил дубль за 10 минут

«Реал» — «Эспаньол»: Родриго оформил дубль за 10 минут
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Эспаньол».

На 44-й минуте Родриго оформил дубль. Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

Родриго делает дубль:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».

Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

В следующем матче чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Эспаньол» примет на своём стадионе «Осасуну».

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